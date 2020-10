Trump y Melania reciben estos mensajes tras anunciar que tienen Covid-19 (+detalles)

Lo llamaba el “virus chino”, ahora ha tocado a su puerta. El Presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó a través de su cuenta Twitter (@realDonaldTrump) en la madrugada de este viernes que él y su esposa, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

A unas pocas horas de haberse dado a conocer la noticia el mandatario norteamericano ha recibido varios mensajes de distintas personalidades a nivel mundial, todos deseándole una rápida recuperación.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, fue uno de los primero en reaccionar. En este sentido, deseó a Trump una “pronta recuperación”.

Asimismo, el presidente recordó que el coronavirus “es una batalla de todos. Da igual en qué lugar del mundo se viva”.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien también tuvo Covid-19, fue el segundo en enviar sus buenos deseos al Presidente y a la primera dama.

Otro en manifestarse fue el Presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En Alemania, también la canciller Angela Merkel aprovechó para enviar “buenos deseos y una pronta recuperación” al mandatario.

En India, también quisieron enviar su apoyo a la pareja en estos momentos. El primer ministro Narendra Modi, con quien ha mantenido buenas relaciones diplomáticas, le deseó una pronta recuperación a su “amigo”.

Y a pesar de las críticas que ha recibido por parte del mandatario estadounidense, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deseó “una completa recuperación” a la pareja.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, también envió sus oraciones y expresó su apoyo al presidente y a su esposa.

