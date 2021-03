«Tengo casi 70 años, probablemente ya no podré vivir aquí. No hay base para una vida ordenada. No hay supermercados, no hay hospitales, no puedo imaginar que un regreso sea posible», dijo Hisae Unuma, ex residente local.

En el lugar, los animales están recuperando al zona desértica. Los árboles brotan en los jardines hacia las casas y las raíces revientan el asfalto.