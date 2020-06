La Fiscalía alemana informó oficialmente a los padres de Madeleine McCann de la muerte de la niña y cerró su caso tras 13 años de investigaciones.

El medio de comunicación británico Sky News publicó la primicia en su Twitter. Precisó que las autoridades no revelarán detalles de la evidencia que los llevó a esta trágica conclusión.

De esta forma terminó más de una década de investigaciones que llevaron a un laberinto sin salida, dado que no se conocía dónde estaba el cuerpo. Incluso, algunas de las variadas teorías indicaban que la niña podía estar viva.

Por su parte, la familia McCann afirmó que no harían declaraciones sobre la correspondencia privada.

El pasado 9 de junio, fiscal alemán Hans Christian Wolters confirmó que tenían evidencia de que la niña de 4 años, secuestrada en Portugal el 3 de mayo de 2007, fue asesinada. Por ende, a pesar de no contar con el cadáver de la niña, esperan que lleve más de una década muerta.

Después de años de un caso estancado, un nuevo sospechoso salió a flote y la policía buscaba la evidencia “nocaut” que lo llevara al banquillo de los acusados. Así, Christian Brueckner se ubicó en el centro del caso

Sky News no puntualizó si fue el alemán Brueckner el que confirmó la muerte de Madeleine McCann, dado que temen que si revelan información puedan poner en peligro la investigación. Wolters, encargado del caso, se ha negado a compartir información con las autoridades británicas.

Brueckner está preso en una cárcel alemana por tráfico de drogas, mientras apela una sentencia de siete años por una violación en Praia da Luz, ocurrida 18 meses antes de que Madeleine fuera secuestrada. Hace una semana las autoridades lo señalaron como el culpable de este caso que había generado decenas de preguntas, pero pocas respuestas.

