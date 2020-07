La noche de este jueves fueron excarcelados Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, exdirectivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, detenidos en una prisión en Venezuela.

Ambos fueron excarcelados y enviados a arresto domiciliario, por segunda vez, después de casi tres años, difundió la Voz de América.

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter y en un posterior comunicado de prensa.

...and Vice President Jorge Rodríguez for this gesture and for continuing to engage in the productive dialogue on the American detainees that began earlier this month when Governor Bill Richardson and his team traveled to Venezuela on a private humanitarian mission.

— Bill Richardson (@GovRichardson) July 31, 2020