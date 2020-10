ÚLTIMA HORA: Trump saluda a sus simpatizantes en caravana frente al hospital Walter Reed

El presidente Trump pasó junto a sus seguidores frente al centro médico Walter Reed, según reveló CNN, que logró capturar al presidente, con una máscara, saludando desde el interior de una camioneta.

"Acabamos de ver al presidente pasar en la caravana para saludar a los simpatizantes. Fue una escena impresionante. No recibimos ninguna notificación, por supuesto. Al principio, empezaron a bloquear una parte de la calle justo aquí frente al Centro Médico Walter Reed. Y luego la caravana del presidente procedió a conducir por un lado de la calle donde hay varias docenas de simpatizantes del presidente", comentó Jeremy Diamond de CNN, que se encuentra en la escena frente a Walter Reed, reportó la cadena de noticias.

"La caravana pasó a un ritmo bastante lento y los seguidores del presidente se volvieron locos al ver que esto sucedía", agregó Diamond.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020