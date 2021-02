Un hombre mata a tiros a dos vecinos y se quita la vida tras una pelea por limpiar la nieve (video)

Un hombre mató a tiros a dos vecinos tras una pelea por limpiar la nieve en un barrio de Pensilvania (EE.UU.) y poco después, se suicidó. El hecho ocurrió la mañana del lunes e inició cuando la pareja retiraba la nieve de sus alrededores y supuestamente, la arrojó en la propiedad del agresor.

La disputa fue grabada por una cámara de vigilancia de la zona, cuyas imágenes muestran cómo los involucrados se insultan entre sí. Asimismo, en el video se observan los disparos propinados durante el doble homicidio.

Conforme se intensificaba la pelea, James Goy habría lanzado una herramienta que estaba utilizando para quitar la nieve de su automóvil a James Spaide, quien en ese momento caminó hacia su casa y regresó con un rifle.

Los funcionarios dijeron que a pesar de ver a su vecino con un arma, el matrimonio continuó gritándole improperios desde el medio de la calle. Entonces el hombre armado disparó varias veces contra Goy, de 50 años, y su esposa Lisa, de 48, terminando con sus vidas.

Tras el tiroteo, la Policía llegó al lugar y encontró los cadáveres de la pareja en la calle, frente a su domicilio.

Asimismo, cuando los oficiales se dirigieron hacia la casa de Spaide tomando en cuenta el testimonio de los residentes, escucharon un disparo. Según los reportes, los agentes encontraron el cuerpo del hombre de 47 años quien habría fallecido por una aparente herida de bala autoinfligida, informan medios locales.

This is the story behind this wild shooting. Neighbors pushed a guy too far apparently.. https://t.co/tuW9FkcUrp pic.twitter.com/bjxSw3NmLG

— Wil Uno (@Fueledbyair) February 4, 2021