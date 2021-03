Un reloj inteligente salvó la vida de un hombre que cayó en un río helado

El portal 20 Minutos revela que tener un reloj inteligente puede facilitar muchas tareas de planificación de tu día a día, pero es que incluso podría salvarte la vida. Es lo que le ocurrió a William Rogers, un vecino de la localidad estadounidense de Somersworth, en el estado de Nuevo Hampshire, quien pudo salir con vida tras caer a un río que estaba helado gracias a la ayuda del Apple Watch que llevaba en su muñeca, según han informado medios locales.

Rogers patinaba por la superficie congelada del río Salmon Falls el pasado domingo cuando el hielo se rompió y cayó al agua helada. Intentó salir, aferrándose a las placas de hielo aún intactas, pero ninguna pudo soportar su peso. En ese instante, utilizó su reloj inteligente para ponerse en contacto con el servicio de emergencia 911 que tenía configurado en su dispositivo.

Stories about Apple Watch changing people’s lives are becoming more and more frequent, and this time the smartwatch helped a man save his life in Somersworth, William Rogers fell through the ice on Sunday, and things might have been even worse if he hadn’t been wearing his watch. pic.twitter.com/RDPxZYwPjS

— 🕳 The Tek Effect 🕳 (@TheTekEffect) March 10, 2021