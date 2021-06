Único en el mundo: en Irak extraño caso de bebé con tres penes

Un niño nacido con tres penes es el primer caso reportado de triphallia humana, una condición en la que se forman tres falos durante el desarrollo embrionario.

El niño, al que los médicos vieron por primera vez cuando tenía 3 meses, era de Duhok, Irak. Se sometió a una cirugía para extirpar dos de los falos, que eran pequeñas proyecciones en la base del pene y el escroto. El tercer falo estaba en la ubicación habitual. Según un estudio de caso publicado en el International Journal of Surgery Case Reports en noviembre, el niño estaba bien en una visita de seguimiento un año después de la cirugía.

Los penes extra o "supernumerarios" son una condición congénita poco común, que ocurre solo una vez cada 5 millones a 6 millones de nacidos vivos, según los investigadores. El nivel de desarrollo de estos falos adicionales difiere en diferentes individuos. En el caso del niño en Irak, los dos penes adicionales contenían el tejido eréctil, llamado cuerpo cavernoso, que se llena de sangre durante la excitación, así como un tejido llamado cuerpo esponjoso, que ayuda a sostener la uretra, el conducto a través del cual la orina pasa. Pero los penes extra no tenían uretra. Esto facilitó la extirpación quirúrgica de los órganos adicionales.

No se sabe mucho sobre por qué ocurren los penes supernumerarios, dijo John Martin, profesor de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis, que no participó en el estudio de caso. Martin y sus colegas enseñan anatomía mediante un programa de donación de cuerpos y una vez descubrieron que uno de sus donantes de cuerpo tenía difalia, o dos penes. El hombre, que murió a los 84 años, tenía dos falos de tamaño completo con una abertura uretral entre ellos en la base. El donante no mencionó la condición en sus formularios de donación de cuerpo. Tenía dos hijos, dijo Martin, pero los investigadores no saben si eran hijos biológicos o si alguna tecnología reproductiva era necesaria para que el hombre tuviera hijos.

Martin y sus colegas realizaron pruebas genéticas en el donante para ver si podían determinar la razón del desarrollo inusual. Encontraron varias mutaciones en genes que se sabe están involucrados en el desarrollo genital, incluidas algunas que contribuyen a formar estructuras similares a pelos llamadas cilios en las células embrionarias. Estos cilios son muy importantes en el desarrollo, dijo Martin a WordsSideKick.com, porque revolotean en direcciones específicas, transportando proteínas hacia un lado u otro del embrión en desarrollo. También se han observado anomalías en los genes de los cilios en otros casos de anomalías congénitas, dijo, como el situs inversus, en el que los órganos del torso están volteados de modo que se encuentran en lados opuestos a sus posiciones normales.

Otro gen comúnmente asociado con el desarrollo genital es el erizo sónico de nombre peculiar, dijo Martin, que es importante en todo el cuerpo para promover el crecimiento durante el desarrollo embrionario.

No está claro qué tan similar es la genética entre los diferentes casos de difalia o si estos hallazgos se aplican al caso único de triphalia. Los médicos que trataron al bebé iraquí no encontraron nada en los antecedentes familiares o antecedentes médicos del niño, como la exposición a medicamentos o sustancias químicas durante el embarazo, que explique la anomalía congénita. Por lo demás, el niño estaba sano, excepto por una acumulación de líquido en el escroto, que es una afección común y fácil de tratar en la infancia.