Unión Europea llegó a acuerdo sobre plan de recuperación tras pandemia

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegaron este martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. Después de cuatro días de maratoniana negociación.

"Acuerdo", anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5.31 horas (3.31 GMT) del martes, al término de una cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020