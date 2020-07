El gobierno de los Estados Unidos sancionó este martes a Maikel Moreno, el presidente del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, y ofreció USD 5 millones por información pueda contribuir a su arresto.

“Al designarlo públicamente hoy, estamos mandando un claro mensaje: los Estados Unidos se oponen firmemente a la corrupción”, agregó en su publicación Mike Pompeo.

En paralelo, el departamento de Estado publicó un comunicado en el que Pompeo indicó que, “en el marco del Programa contra el Crimen Organizado Transnacional”, la administración de Donald Trump ofrecerá “hasta USD 5 millones por información que lleve al arresto o la condena” de Moreno.

Maikel Moreno, ex agente de inteligencia y abogado que pasó tiempo detenido por el asesinato de un adolescente, ostenta su puesto desde 2014.

Es una figura extremadamente cercana a Maduro, fue uno de los autores intelectuales de maniobras como la declaración de desacato de la Asamblea Nacional, que la vació de poder real declarando como nulos todos sus actos.

Además, a cargo de la Sala de Casación ratificó la condena a 14 años de prisión contra Leopoldo López por las protestas contra Maduro en todo el país en 2014.

Maikel Moreno ya había sido sancionado en distintas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos. La primera acción fue consecuencia precisamente del fallo concerniente al “desacato” del órgano legislativo venezolano. Por esa razón, junto a otros siete miembros del TSJ chavista, vieron congelados sus activos en el país norteamericano, a cuyos ciudadanos se les prohibió además hacer transacciones con ellos, reseñó Infobae.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020