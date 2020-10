Comando Sur desafió los reclamos excesivos del régimen en el Mar Caribe con el USS William P. Lawrence (detalles)

La operación de navegación libre, continúa desafiando el excesivo reclamo marítimo de Venezuela y este miércoles lo hizo el destructor de misiles guiados USS William P. Lawrence (DDG 110) clase Arleigh Burke de la Armada de los EE.UU.

El mismo, desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela en aguas internacionales durante una exitosa operación de navegación libre en el Mar Caribe.

El USS William P. Lawrence y otros barcos de la Marina y la Guardia Costera de los EEUU, son parte de los que operan actualmente en el Caribe como parte de la operación mejorada de lucha contra los narcóticos del presidente Donald Trump.

A través del USS Pinckney (DDG 91) que navegó de manera legal y pacífica, la Marina de Estados Unidos impugnó previamente los reclamos excesivos de Venezuela el 15 de julio.

Esto se realizó durante una operación similar en aguas internacionales fuera del mar territorial de Venezuela.

Hasta el momento, el régimen ilegítimo de Maduro reclama indebidamente controles excesivos sobre esas aguas internacionales; que se extienden tres millas náuticas más allá del mar territorial de 12 millas náuticas, una afirmación que según Estados Unidos "es incompatible con el derecho internacional".

Este despliegue que protege los intereses nacionales de Estados Unidos, hace que también se cumplan las misiones clave como la asistencia humanitaria, operaciones de socorro en casos de desastre, apoyo a los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y ejercicios multinacionales que fortalecen las asociaciones regionales.

— U.S. Southern Command (@Southcom) September 30, 2020