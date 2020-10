Varios invitados a la ceremonia de nominación de Amy Coney Barrett dieron positivo a COVID-19

Varias personas que asistieron a la ceremonia de nominación de Amy Coney Barrett el pasado fin de semana, en el Rose Garden en la Casa Blanca, dieron positivo por COVID-19.

En las gráficas de ese día, se observó a muchos invitados sin tapabocas, chocando los puños y saludándose unos a otros muy cerca; mientras que sus asientos no cumplían con el distanciamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, este viernes, el senador de Utah Mike Lee, también en el Rose Garden, anunció que había dado positivo por COVID-19 tras experimentar “síntomas consistentes con alergias de mucho tiempo”.

Por su parte, el reverendo John Jenkins, presidente de la Universidad de Notre Dame, quien también estuvo en el evento, reveló este viernes su diagnóstico positivo.

Several people present at Amy Coney Barrett's nomination ceremony in the Rose Garden have now tested positive for COVID-19. @NorahODonnell and @benstracy discuss if it could have been a "super spreader event" pic.twitter.com/ZKLbO842td

— CBS News (@CBSNews) October 2, 2020