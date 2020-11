El Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Michael G. Kozak,en Venezuela del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, la cual calificó de dudosa en relación a las intenciones de su visita.

Kozak planteó las siguientes interrogantes a través de su cuenta Twitter @WHAAsstSecty: "Qué día tan intenso para el canciller de Irán Zarif y @Jarreaza - ¿Ocupado comparando las mejores prácticas para reprimir a sus ciudadanos? ¿Cómo saquear y dilapidar los recursos de su pueblo? ¿O se trataba más de difundir el terrorismo por todo el mundo?"

Según Jorge Arreaza, canciller de Maduro, el funcionario iraní se encuentra en el país desde este 4 de noviembre, con la intención de “profundizar la alianza estratégica” entre las dos naciones.

Arreaza informó sobre la llegada de Zarik por su cuenta Twitter @jaareaza: “a las 3:45 am de hoy recibimos al hermano Canciller de #Irán @JZarif. Cada visita de alto nivel profundiza nuestra alianza estratégica, nuestra hermandad. #Venezuela e #Irán han demostrado solidaridad y coraje ante las agresiones. Cumpliremos una intensa agenda durante su estadía”.

Las relaciones entre Irán y Venezuela, han ocasionado serías tensiones por este lado del mundo, debido la posibilidad de la negociación de misiles entre ambas naciones. En la referida “alianza estratégica” que menciona Arreaza, está la cooperación militar y ventas de armas.

What an intense day for Iran Foreign Minister Zarif and @Jarreaza- Busy comparing best practices in repressing their citizens? How to plunder & squander the resources of their people? Or was it more about spreading terrorism across the globe? https://t.co/mvgvNvREkJ

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 4, 2020