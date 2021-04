Yo les digo que no tengo carnet de identidad. A mí me quitaron el carnet de identidad, me han dicho que para personas como yo no hay carnet y, como no tengo identificación, cada vez que me lo pide la policía, me llevan preso.

Entonces fue ahí que me trataron de detener. Yo no quería que me esposaran, porque ya el día anterior también me habían esposado, me dieron mucho golpe y luego me soltaron en un parque como si no hubiera pasado nada. Yo no quería que la historia se repitiera.

El 4 de abril de 2021 vecinos de La Habana Vieja salvaron al rapero Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de #PatriayVida, de ser detenidos por la policía política de la dictadura cubana. Maykel al final se alejó en una bicicleta que le prestó uno de los vecinos. Más detalles: pic.twitter.com/0j3UKGgjnf — Norges Rodríguez (@norges14) April 6, 2021

Con información de la BBC.