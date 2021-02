Venezuela entre los países con el peor índice de democracia en América Latina, según The Economist

Este miércoles 3 de febrero se dio a conocer el Índice de Democracia 2020 establecido por The Economist Intelligence Unit, que comprende varias categorías, donde los países son catalogados como “democracias plenas”, “democracias imperfectas”, “regímenes híbridos” o “regímenes autoritarios”.

Entre los países con el peor índice de democracia en América Latina están Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

In 2020, @TheEIU's Democracy Index fell to the lowest average since it began in 2006 #DemoIndex https://t.co/SnP78MA7eu pic.twitter.com/XVQ0uSZbES

— The Economist (@TheEconomist) February 3, 2021