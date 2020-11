Fuente: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, celebró este sábado su elección como primera mujer que llega a la Casa Blanca; en la historia del país y prometió romper barreras para que otras mujeres puedan llegar a ese cargo.

En un emotivo discurso de victoria en Wilmington (Delaware), Harris agradeció a los estadounidenses haber votado por "la esperanza, la unidad, la decencia; la ciencia y la verdad", para dar pie a "un nuevo día" en el país.

Vestida de blanco, como las sufragistas, el mismo año en el que se cumplió el centenario del derecho de las mujeres a votar en Estados Unidos; Harris aseguró que no habría llegado a donde está si no fuera por esas activistas; y por las millones de estadounidenses que participaron en las elecciones este año.

También homenajeó a las "generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche".

Además, Harris tuvo un mensaje para todos los niños del país, independientemente de su género: "Sueñen con ambición, lideren con convicción, y atrévanse a mirarse a sí mismos de una forma en la que otros no les han visto, simplemente porque nunca lo han visto antes".

La aún senadora demócrata por California dio su discurso justo antes de la intervención del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y le agradeció el haber "tenido la audacia" de "elegir a una mujer como su vicepresidenta".

"Intentaré ser la vicepresidenta que Joe Biden fue para el presidente (Barack) Obama: leal, honesta y preparada, despertándome cada día pensando en ustedes y sus familias", garantizó.

De igual forma, se comprometió a trabajar "para salvar vidas y derrotar la pandemia", para reconstruir la economía y combatir la crisis climática, y para "eliminar de raíz el racismo sistémico en el sistema de justicia y la sociedad" del país, un clamor de las protestas de este año en Estados Unidos.

Harris en su discurso comenzó con una cita del líder del movimiento de los derechos civiles John Lewis, fallecido este año: "La democracia no es un estado, es un acto", y la usó para reflexionar sobre la "lucha y el sacrificio" que supone "proteger" esa forma de Gobierno y lo importante que es. EFE

Tune in as @JoeBiden addresses the nation on the state of the race. https://t.co/8D9MvGd6zj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020