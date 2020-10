Vicepresidente de EEUU y su esposa dan negativo para Covid-19

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa, dieron negativo a coronavirus, tras confirmarse el contagio del Presidente Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

El vicepresidente se sometió a la prueba de diagnóstico en horas de la mañana de este viernes, anunció el secretario de prensa Devin O'Malley.

Aún se desconoce si Pence se aislará tras mantener contacto con el Jefe de Estado, dijo EFE.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

Trump y Melania tiene coronavirus

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este viernes que él, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

"Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!", dijo Trump en Twitter.

En un Comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, detalló que "el Presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

Trump y su esposa se hicieron la prueba después de que este jueves se conociese el positivo de una de las más cercas asesoras del mandatario, Hope Hicks.

Trump reconoció su positivo por coronavirus dos horas después de anunciar que él y la primera dama iniciaban un "proceso de cuarentena" debido al positivo de Hicks.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID-19. ¡Terrible! La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!", dijo el mandatario.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020