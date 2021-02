Los visitantes de la Casa Blanca esta mañana se llevaron tremenda sorpresa por el Día de San Valentín.

La Primera Dama, Jill Biden, propuso colocar corazones gigantes en los jardines de la Casa Blanca que tienen impresas las palabras unidad, bondad, curación, compasión, amor y coraje.

Uno de los corazones tenía la leyenda «con amor, Jill», ya que esta celebración es una de las favoritas de la Primera Dama.

«Con eso de la pandemia, todo el mundo se siente un poco cabizbajo. Entonces es un poco de alegría, un poco de esperanza. Eso es todo», comentó.

Además, el presidente Joe Biden, junto a su esposa y sus dos perros, Champ y Major, hicieron una aparición sorpresa en el Jardín Norte de la Casa Blanca.

.@FLOTUS organized a Valentine’s Day display behind the camera positions on the North Lawn. Aides say she is “Sending messages of healing, unity, hope and compassion, this is her Valentine to the country.” pic.twitter.com/EcXQh3emaP

— Kelly O'Donnell (@KellyO) February 12, 2021