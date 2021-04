Volcán La Soufrière amenaza con convertirse en "un posible desastre" para San Vicente y Granadinas (video)

El director de la Universidad, Erouscilla Joseph, señaló a AP que aproximadamente 16.000 personas viven en 'la zona roja' y tendrán que abandonarla.

View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg #lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021