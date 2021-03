Wuhan un año después: ¿Qué ha pasado en el epicentro de la pandemia?

Durante las semanas previas al 23 de enero de 2020, muchos ciudadanos chinos especularon vía online sobre la propagación de un nuevo virus bastante contagioso que causaba problemas respiratorios, fiebre y hasta la muerte.

Sin nada confirmado, los responsables políticos decidieron cerrar los mercados de mariscos de Wuhan el 5 de enero. Poco después fallecía el primer paciente por COVID-19 y las alarmas saltaron en todo el país asiático.

Paralelamente el doctor Li Weinliang advertía sobre un posible nuevo virus. Las autoridades chinas silenciaron su argumento y el médico falleció a causa de esa misma afección.

El resultado sería 76 días de confinamiento y una batalla contra la enfermedad que pocos podían imaginarse. «La gente no tenía información, no sabía qué era el virus ni cómo se podía contraer, eso generó mucha ansiedad», explicó a la agencia EFE la psicóloga, Li Geng.

