Youtuber escandalizó las redes sociales por beber de esta leche (video)

El portal Infobae señala que Juan de Dios Pantoja volvió a estar en el ojo del huracán. El youtuber fue duramente criticado tras publicar en TikTok un video en el que se le ve tomando la leche materna de su esposa Kimberly Loaiza, aunque este mismo clip después recibió gran aceptación en Instagram.

El influencer dividió las opiniones en sus redes sociales y es que hizo un polémico TikTok que incomodó a más de uno por consumir la leche materna que produce Kimberly Loaiza para su hijo recién nacido y el mismo contenido fue aplaudido en Instagram, donde recordaron que la lactancia en un proceso natural en el desarrollo humano.

En el video de escasos segundos se ve a Juan de Dios Pantoja cantando la canción infantil La vaca lechera, para después trasladarse a la habitación de su esposa quien se saca leche materna con un aparato especial.

La controversia ocurrió porque insinúa que Kimberly es su "vaca lechera" y por eso toma la leche que genera, aunque debería ser exclusiva para sus hijos, en especial el nacido hace unas semanas.

Los usuarios de TikTok se le fueron a la yugular al joven cantante, ya que reprobaron su conducta, especialmente por consumir la leche que debería ser para su hijo.

"Sí olía una prueba de embarazo, que no pueda tomar la leche de la Kim", "Más random no puede ser", "Qué turbio", "Estudiando para no terminar como tú", "Qué necesidad de hacer eso, qué turbio" y "Qué rayos acabo de ver", fueron algunas de las críticas que lanzaron en contra del famoso youtuber.

Juan de Dios Pantoja respondió a la polémica con un cambio de red social. Así lo publicó en Instagram y fue recibido con mejor ánimo.

"No puedo creer que este video hizo tanto alboroto solo por la leche materna ¿Pero qué tal la leche paterna?", escribió junto a su publicación que hasta ahora ha sido vista 729.607 veces.

Así Juan de Dios Pantonja fue felicitado por su creatividad y soltura. "Me encanta", "Hacen escándalo por un poco de leche", "Eso es ser un buen padre, por lo menos prueba lo que comen sus bebés", "Es increíble como pueden ver la leche materna como algo 'anormal', no es algo que debería dar asco ni verse como algo incorrecto" y "Me da ternura y rareza a la vez", fueron algunos de los comentarios que recibió.

El nacimiento de Juan de Dios Pantoja Loaiza pronto se volvió tendencia en Twitter con el hashtag "Es hoy, es hoy", con el que abundaron las felicitaciones hacia la joven pareja.

A principios de diciembre del año pasado, Kimberly y Juan de Dios confirmaron el segundo embarazo de la influencer, luego de muchos meses de especulaciones en torno a un posible nuevo integrante en su familia.

"Tengo que confesarles algo. Les tengo una pequeña sorpresa. No sé cómo empezar esto... Linduras tienen que saber que sí estoy embarazada", dijo Kimberly al inicio del video compartido en su canal de YouTube.

La noticia causó conmoción en Twitter, ya que se colocó dentro de las tendencias gracias al reconocimiento de sus seguidores, quienes durante años han defendido a la pareja también conocida como "Jukilop".

En aquella ocasión, Kimberly confesó que prefirió preservar el misterio sobre su estado, porque en su embarazo anterior recibió cientos de ataques, tanto para ella como para su pequeña hija, Kima.

"Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió", se sinceró.

Fuente: Infobae