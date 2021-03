Youtuber se defiende arremetiendo contra colectivos feministas y medios de comunicación: y dice ser víctima

El portal Debate cuenta que la youtuber YosStop, quien ha sido acusada de supuesta pornografía infantil, se defiende y arremete en contra de colectivos feministas, de los medios de comunicación y también de Ainara Suárez, lo comenta en una grabación de su canal YouTube, además dice que ha sido «señalada, acusada y difamada» por ellos, esto en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer .

Este video tiene tres años y desde hace tres años se me ha intentado provocar por esta persona de diferentes maneras, por diferentes medios y yo he preferido hacer caso omiso para no caer en eso, pero bueno, por no hacerle caso, vean hasta dónde hemos llegado…”, señala la youtuber en un video que comparte en sus redes.