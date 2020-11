Cine francés: estas son las 7 mejores películas lésbicas de todos los tiempos

Fuente: Homosensual

El cine francés siempre ha sido uno de los mejores, prueba de ello es que existen grandes películas lésbicas francesas que son un must para cualquier lesbiana.

Con esta lista de las mejores películas lésbicas francesas tendrás material suficiente como para armar un maratón cargado de historias de amor —y desamor— de mujeres que aman a otras mujeres. Es probable que reconozcas algunos títulos, pero lo más seguro es que no hayas visto la mayoría de estas películas lésbicas de Francia y no sabes de lo que te estás perdiendo. Por esta razón, enlistamos 7 de las que más nos han gustado.

La Vie d’Adèle (2013) es una de las películas lésbicas francesas más famosas

Blue is the Warmest Color, en inglés, y La vida de Adèle, en español, es una de las películas lésbicas francesas más famosas de los últimos años. Si ya la viste, ¡vuélvela a ver! Y si por alguna razón no has tenido la oportunidad de verla, debes hacer un espacio en tu agenda porque vale muchísimo la pena que lo hagas.

La Vie d’Adèle es una cinta que habla del despertar lésbico de Adèle, la protagonista. Adèle es una adolescente de 15 años que descubre el deseo cuando conoce a Emma, una chica lesbiana.

Adèle y Emma se hacen amigas, pero al poco tiempo se dan cuenta de que existe una atracción innegable entre ellas y se embarcan en un una relación pasional —verás muuucho sexo— que incluye momentos inolvidables, así como algunas situaciones de tensión y peleas.

La Belle Saison (2015)

Esta película de drama y romance se desarrolla en el verano de 1971. Delphine pertenece a un grupo de mujeres feministas, ella es abiertamente lesbiana. En un inicio, Carole se resiste a las insinuaciones de Delphine porque asegura que no es lesbiana, pero no pasa mucho tiempo para que estas dos chicas se enamoren.

Ambas se enfrentan a situaciones difíciles, pues sus respectivas familias no están de acuerdo con su romance. Pero la buena noticia es que La Belle Saison —Summertime, en inglés— tiene un happy ending.

8 Femmes (2002)

8 Femmes —8 Women, en inglés— es una dark comedy que está basada en una famosa obra de teatro musical. La historia se desarrolla en los años 50 en la residencia de una familia adinerada que se prepara para celebrar Navidad. Cuando encuentran al dueño de la casa muerto en su cama —con una daga en la espalda— se convierte en un embrollo, pues creen que una de las 8 mujeres de la casa es la culpable del asesinato.

Por supuesto que a lo largo de la película, todas y cada una de las sospechosas acaban revelando sus secretos más íntimos. Todas las mujeres de esta película son completamente diferentes y, desde luego, una de ellas —Pierrette— es lesbiana y tiene una amante secreta. Una de estas mujeres es la culpable, pero… ¿quién?

Revoir Julie (1998)

Julie and Me o Revoir Julie —su título original— es una de las mejores películas lésbicas francesas de los 90. Después de haber terminado una relación, Julie decide armar una lista de cosas por hacer. Esta lista incluye volver a ver a una vieja amiga, Juliet.

Julie y Juliet se vuelven a ver después de 15 años y pasan un día maravilloso juntas. Al llegar la noche, Juliet se atreve a besar a Julie y, aunque en un principio Juliet la rechaza, 24 horas después acepta que siempre tuvo sentimientos hacia ella.

Les Adieux a la Reine (2012)

En inglés se llama Farewell, My Queen y es una cinta de drama francesa que presenta una versión —con un poco de ficción— de los últimos día de vida de María Antonieta, antes de ser decapitada. Por si no lo sabías, la reina de Francia tuvo un romance lésbico con la duquesa de Polignac.

Se han hecho varias películas de María Antonieta, pero en ninguna se había abordado el tema de su amorío con Yolande de Polignac. En cambio, en Les Adieux a la Reine, ese es uno de los temas principales. Por esta razón, tenía que estar en nuestra lista de las mejores películas lésbicas francesas.

La tourneuse de pages (2006)

La tourneuse de pages cuenta la historia de Mélanie Prouvost, una chica que aspira a ser pianista profesional. Un día, Mélanie audiciona frente a la famosa pianista Ariane Fouchécourt para ganarse su lugar en un prestigioso conservatorio de música. Años después, Mélanie termina convirtiéndose en la maestra de piano del hijo de Ariane.

Asimismo, Mélanie se encarga de seducir a su —ahora— jefa, Ariane, hasta llegar a obsesionarse con ella y, por supuesto, sin dejar a un lado su objetivo principal: vengarse después de tantos años.

Naissance des Pieuvres (2007)

Water Lilies, en inglés, nos cuenta del despertar lésbico de 3 chicas de 15 años. A lo largo de todo un verano, Marie, Anne y Floriane exploran con su sexualidad. Anne tiene un crush con un chico llamado François, mientras que Marie tiene sentimientos hacia Anne.

La trama se torna problemática cuando Anne cacha a su amiga, Floriane, besándose con nada más y nada menos que con François.

