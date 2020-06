CONFIRMADO - Lili Reinhart es Bisexual y Miembro de la Comunidad LGBT

La actriz Lili Reinhart, salió del closet y se declaró bisexual luego de haberse separado de su coprotagonista en la serie de televisión "Riverdale", Cole Spouse. Y utilizó las historias de Instagram para compartir una imagen apoyando a la comunidad LGBTQi+, con la cual se siente identificada.

El miércoles pasado la chica de 23 años, utilizó sus redes sociales par apoyar la causa "Black Lives Matter".

I want to open up my Instagram to any influencer from the black community who wants to say a few words or share their thoughts— I will do an Instagram live with them and they can have my platform to speak about this issue. Any requests? Who should I reach out to?

— Lili Reinhart (@lilireinhart) June 3, 2020