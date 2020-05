Dolly Parton Dona un Dineral para Investigaciones Contra el Coronavirus

Dolly Parton podría ser la que salve al mundo. La artista de música country, se encuentra metida de lleno en la lucha contra el coronavirus en el planeta.En los inicios de la pandemia de coronavirus, Parton mostró interés en ser parte de la investigación que se ha estado realizando sobre anticuerpos para combatir COVID-19. Parton aportó un millón de dólares para el Centro de Vacunas Vanderbilt, que está intentando hallar anticuerpos sintéticos que podrían tratar o prevenir el virus.

Mientras tanto, algunos usuarios en redes sociales quedaron en shock porque Parton estaría involucrada en el hallazgo de la cura. Otros,en cambio, señalaron que ella es una filántropa reconocida y galardonada.

A mediados de los 80, Parton inauguró la Fundación Dollywood. Al hacer su parque temático, Dollywood, generó fuentes de empleos directos e indirectos y, de paso, impulsó la economía en la zona. Un usuario de Twitter manifestó que “Dolly Parton ha sido CONSISTENTEMENTE una de las filántropas más dedicadas, consistentes y desinteresadas del sur de los Estados Unidos".

It sounds like a gag. But it's real -- and really great. @DollyParton is funding some of the most important, most promising COVID-19 treatment research.

That's right. DOLLY PARTON may just save us all.https://t.co/xFfilk8qCF

— Noah Shachtman (@NoahShachtman) May 6, 2020