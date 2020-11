Ellas defienden su amor: no les diga lesbianas, son "celesbians"

Fuente: @RevistaRonda Tweets

Claro y fuerte reza un dicho muy millenial, que el clóset es para la ropa y no para las personas. Si por algo se recuerda el año 2016, fue por las ovaciones que recibieron las mujeres al utilizar las cámaras en distintas galas para manifestar su condiciónsexual, incluso, Sarah Paulson no necesitó un guión para gritar un: “si me estás viendo, Holland Taylor, te quiero”, en plena alfombra roja de los Emmy, espacio en el que otra poderosa lesbiana, la creadora y directora de “Transparent”, Jill Soloway, pidió “destruir al patriarcado”.

A partir de ese año, la palabra celesbians –que resultó de la unión entre celebridad y lesbiana– se hizo más fuerte que nunca en los medios americanos.

Ya no hay tapas para gays, bisexuales, y menos para las lesbianas, puesto que han logrado, aunque tímidamente, que su incursión en películas no tome atajos, sino que vaya directo al público por medio de impecables críticas cinematográficas, muestra de ello son las cintas “Carol”, interpretada por Cate Blanchett; “La vida de Adelle”, o “La doncella”.

as lesbianas ya no se esconden ni en Hollywod ni en Latinoamérica. Cara Delevingne fue una de las que calló a Vogue y declaró, tras una polémica entrevista, que su sexualidad no era una fase pasajera. Actualmente, la modelo mantiene una relación con la actriz Ashley Benson, y forma parte del Proyecto Trevor, que tiene como objetivo terminar con el suicido entre los jóvenes LGBTIQ+.

Otra de las celebridades que no ha dejado para nadie, es la actriz Kristen Stewart; posterior a su ruptura con Robert Pattinson, se declaró bisexual, y no se ha separado de bellas mujeres. Stewart finalizó, recientemente, su relación con el angelito de Victoria´s Secret, Stella Maxwell; pero, al parecer, la actriz no va a pasar la Navidad sola, porque ha sido vista tomada de la mano con la bloguera de moda, Sara Dinkin.

Sin ir muy lejos, la cantautora Miley Cyrus tuvo el verano más ardiente de todos, pues gozó de contonearse ante las cámaras junto a Kaitlynn Carter, y pasaron de un recorrido en Italia, a lujosas salidas nocturnas, hasta que la historia llegó a su final con un anuncio que manifestaba una bonita amistad.

Arriba y abajo del escenario

Este 2019 puso a saltar a más de uno, sobre todo, cuando Joy Huerta, la cantante del dúo Jesse & Joy, anunció que sería mamá, por primera vez, junto a su esposa, Diana Atri, con quien mantiene una relación desde el año 2012. Atri es la famosa intérprete del tema “Espacio sideral”, que llevó al dueto a la cima de la popularidad.

Aunque la relación nunca ha estado ante el ojo público, su esposa la acompañó en cada proyecto y, según la cantautora, de aquí a que la nena entre a la escuela, estarán viajando juntas lo más posible.

Por su parte, la criolla Karen Martello, se pasó a la línea más íntima y reservada, para dar el “sí, acepto”, nuevamente, a su ahora esposa, la periodista Nataly Sieber. Claro que esto ocurrió a tan solo meses de haber terminado su relación con la artista Brenda Rovero, con quien comparte, además, un par de morochitos.

En la ruleta de la felicidad, le tocó a Sieber vivir una ceremonia discreta en Miami. La pareja estuvo acompañada de familiares y amigos, entre ellos, algunos personajes del espectáculo venezolano, como Elba Escobar, Verónica Rasquin y Beatriz Valdés.

Aunque su ex dejó ver entre líneas que la ruptura fue por causa de un tercero, Martello tiró para adelante con su celebración, y hace poco dio a conocer que desde hace un año se encuentra remando en la relación.

Sin duda alguna, las próximas campanas de boda que se esperan, son las de la animadora y humorista venezolana Andreína Álvarez, quien a principios de año declaró públicamente su amor a Johanna Faría.

La recordada chupetera del programa “Ají picante”, aprovechó el lanzamiento de su obra y producción musical, “Se solicita Julieta”, para destacar que se inspiró en su propia historia de amor, con el objetivo de romper el silencio ante la satanización que cree que han tenido las lesbianas.

En ese sentido, dejó claro que “cada mujer lucha por el espacio que necesita”.