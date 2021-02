Estas son las frases más utilizadas por las personas que quieren ocultar su homofobia

El portal Homosensual informa que, a lo largo de la vida, la mayoría hemos escuchado y soportado frases de homofóbicos para decir que no son homofóbicos. Te compartimos algunas.

Este juego se llama ‘levanta la mano si escuchaste alguna de estas frases de homofóbicos para decir que no eran homofóbicos‘ y les aseguro que la mayoría va a sumar más de cuatro puntos. En los últimos días, he estado muy entretenida con los tuits de: «¿Si fuera machista podría hacer esto? *lleva sus calzones a la tintorería*».

Diría nuestra querida Paulina de la Mora: «Ay-por-favor-Julián-no-seas-ridículo».

Al terminar de leer las grandes aportaciones filosóficas, no pude evitar recordar los momentos en los que algún conocido que argumenta y perjura no ser homofóbico ha transparentado sus discursos y prácticas violentas:

«Yo respeto y todo, pero…».

La mente es muy creativa, tramposa y —muchas veces— hace lo imposible para jugar a nuestro favor (even if we’re assholes). A nadie le gusta que le señalen sus comentarios LGBTfóbicos, misóginos, racistas, xenófobos o clasistas, así que hacen mil maromas verbales para excusarse.

Tomemos aire y hagamos un —muuuuuy agridulce— recuento de las frases favoritas de los homofóbicos para decir que no son homofóbicos.

«Pero si varios de mis carnales son re’maricones».

¿Les suena familiar? Esta es una versión más del vato que dice no ser machito porque tiene hermana [a la que demerita], novia [que es violentada], amiga [que sexualiza] y una madre [que realiza toooooodas las labores del hogar «porque esa es su obligación»]. O del compa que afirma no ser racista «porque se lleva chido con su amigo el ‘negrito’». Dejemos de autoengañarnos: tener vínculos afectivos no nos exime en automático de ser parte de los sistemas de opresión. Por cierto, no nos hacen ningún favor al ‘brindarnos su amor y amistad’. We don’t owe them shit!

«Pues no se expongan, wey».

Bajo la falacia de aconsejarnos para proteger nuestra integridad física, en más de una ocasión, alguno de nuestros ‘amigos’ homofóbicos nos recomendó ‘actuar normales’ para evitar el acoso. Perdón, no sabía que tomar de la mano a mi novia era una invitación y permisiva para que alguien me escupiera, gritara obscenidades o me aventara a la patrulla.

«Yo no tengo pedo, pero no son los lugares».

En primera: a ver, Arnoldo, no te estoy preguntando si mis afectos y deseos te incomodan. Si lo hacen, ¡me vale! En segunda: es evidente que, a la fecha, persiste el monopolio del espacio público. Para muchos homofóbicos que dicen ‘respetarnos’, el único lugar en el que nos quieren —y están dispuestos a vernos— es el clóset. Se nos detiene en las calles, nos expulsan de las escuelas y tiendas de autoservicio; ensuciamos SU vía pública.

«No soy homofóbico, pero a mí me educaron diferente».

Tienes razón, Filemón, todas las familias tienen diferentes costumbres y creencias. Sin embargo, llega un momento en el que tenemos la responsabilidad de detectar cuando nuestra educación se basa en los prejuicios y la exclusión. El habitus es canijo y te hará creer que la educación heterosexual y binaria es la única que es válida y superior.

«Pero ustedes se pasan, ¿no que quieren igualdad?».

Esta joya la escuché de un compañero con el que compartí más de un semestre en la universidad. Además de preservar la —absurda— idea de que los derechos se reparten como un pedazo de pastel, esta frase revela que los homofóbicos se atribuyen la autoridad para decir qué sí es válido y qué no. Y claro, desde su perspectiva, hay niveles de derechos que «por el bien del universo» se nos tienen que negar. «Se les conoce como marcar límites», argumentan.

«Mira, para que veas que todo chido con los gays, resuélvenos una duda».

No, Filiberto, no te interesa conocer las disidencias en las prácticas sexuales. Quieres satisfacer tu morbo y contribuir a la exotización y mofa de nuestros cuerpos y deseos. A más de uno de mis amigos gay le han preguntado: Homosensual