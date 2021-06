Este es el significado de la bandera LGBT+, según Nickelodeon (video)

Para conmemorar el Mes del Orgullo, Nickelodeon lanzó un video en el que explica el significado de los colores de la bandera LGBT+, reseñó Homosensual.

La musicalización del audiovisual que se titula “El significado del Orgullo” (“The Meaning of Pride”) estuvo a cargo de Daniel Mertzlufft. Si usas TikTok, seguramente sabrás que este músico compuso el tema “Ratatouille: The Musical”.

Pero el clip no solo destaca la colaboración de uno de los músicos más importantes de Pixar. En “El significado del Orgullo” también participa Nina West, quien formó parte del elenco de la temporada 11 de Ru Paul’s Drag Race.

Además de resaltar statements de la lucha LGBT+, el videoclip brinda una explicación de lo que significan los colores de la bandera. En el rojo, Nina destaca la fortuna que tenemos de estar con vida. Para hablar sobre lo importante que es sanar en colectivo se encuentra el naranja. El amarillo y verde hacen referencia al cuidado de la tierra. Por su parte, el morado representa el poder y la fuerza.

Recordemos que, tras el encuentro entre distintas luchas, la bandera fue rediseñada a partir de una perspectiva interseccional. Las modificaciones fueron hechas por Daniel Quasar y Monica Helms.

Tal y como lo explica Nina West, la armonía entre el blanco, azul y rosa significa la resistencia de las personas trans. Asimismo, la franja café y negra nos reiteran que las disidencias sexogenéricas racializadas y que viven con VIH siempre han estado presentes. Después del desglose de cada uno de los colores, West cierra con una de las consignas más importantes del movimiento LGBT+:

«Todas las letras son igual de importantes. Estamos juntos en esto. Seamos grandes, amables, nosotros mismos. No hay por qué esconderse. Siempre habrá un lugar para nosotros».

Otras ocasiones en las que el canal ha mostrado su apoyo a la comunidad

Por supuesto, el audiovisual dedicado al significado de la bandera LGBT+ no es la primera muestra de apoyo por parte de Nickelodeon. Además de ofrecernos caricaturas diversas como The Loud House, el canal ha hecho algunos videos similares.

En este rubro, podemos mencionar los esfuerzos que se han hecho desde el reboot de Las pistas de Blue (Blue’s Clues & You). Como ejemplo, está la canción para aprender el alfabeto, en la cual, además de recuperar las letras de las disidencias sexogenéricas, nos recuerdan que: «P is for Pride».

Asimismo, no podemos olvidar que, en vísperas del Mes del Orgullo, Nickelodeon nos habló sobre familias diversas en el video “El gran desfile”.

Fuente: Homosensual