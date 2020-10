Positions es el nuevo sencillo de la cantante estadounidense Ariana Grande. El videoclip ha tenido una excelente recepción por parte de sus fanáticos, y para el día de hoy tiene más de 44 millones de reproducciones.

En la fantasía del vídeo, podemos notar como Ariana Grande es la presidenta electa de Estados Unidos y nos muestra a los miembros de sus gabinete. Allí vemos una representación LGBT considerable.

Estas personas son amigos en la vida real de Ariana Grande, hoy te contaremos quiénes son.

Tyler Ford

Este chico trans fue el que tuvo más "tiempo en pantalla" en el videoclip de Positions. No es la primera vez que Ford tiene una aparición. En el año 2012 fue el primer concursante trans de Glee Project.

Además que tiene una cercana amistad con Miley Cyrus, con quien ha estado en diversos proyectos para su fundación Happy Hippie.

Más representación LGBT: Darrion Gallegos

Este bailarín profesional es bastante conocido en el medio por su talento en la danza. También fue uno de los personajes en el video de Ariana Grande que llamó más la atención de los espectadores.

Algunos de los artistas con los que ha trabajado son Demi Lovato y Rey Rey. De igual forma hizo una presentación en los Grammy 2020 que dejó sin aliento a más de uno. En el espectáculo uso corset y tacones.

Más invitados especiales

Aunque las personas que vamos a nombrar, no forman parte de la representación LGBT, el hecho de que estén en un video de Ariana Grande los hace dignos de mencionar.

Entre ellos se encuentran Victoria Monét y Tayla Prax, quienes no son unas extrañas en lo videos de la artista. Esto se debe a que ya participaron en la coescritura de éxitazos como lo fue Thank You, Next.

Entre otras personalidades se encuentran Mishan Lambert y Nija Charles. Aparte de Joan Grande, la madre de Ariana. En el vídeo, Joan hace de la asesora de la presidenta.