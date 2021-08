“Soy tu compañere”: Persona no binaria se hizo viral por su denuncia sobre el lenguaje inclusivo +VIDEO

El término "no binario" ha ganado popularidad en la sociedad, en especial luego de que muchas celebridades se mostraron vinculados con este tema.

Sin embargo, a pesar que la comunidad lgbtq+ alcanza nuevos espacios de inclusión, para otros aún resulta complicado luchar contra la discriminación.

Así lo dejó entrever la denuncia de una persona que se viralizó en redes, luego de que su compañero lo identificó con el pronombre equivocado.

"SOY TU COMPAÑERE"

La grabación de TikTok mostró las demandas de Andrea Escamilla, una persona no binaria que reanudó el debate sobre el lenguaje inclusivo.

Al parecer, Escamilla les comentó a los demás alumnos al comienzo de la clase que le gustaría ser identificada con los pronombres "elle" y "él".

No obstante, otro de los asistentes a la conversación pareció olvidar el mensaje y le llamó "compañera", lo cual provocó una reacción que se extendió por otras redes.

"No soy tu compañera, soy tu compañere”, respondió la persona no binaria entre lágrimas, luego de apagar su micrófono y cámara.

Tras ver su rechazo, el alumno Max Carvajal ofreció una disculpa, corrigió su comentario y continuó con la clase.

LAS REACCIONES

Como era de esperarse, el material generó reacciones mixtas en redes sociales, en especial, luego de que la persona que divulgó material, compartió más detalles al respecto.

Luis Hernández confesó que compartió otras clases con Andrea, e incluso señaló que la discusión fue detenida por sus profesores.

"Ya pensábamos que se había terminado la ponencia, pero la chava siguió interrumpiendo la ponencia, casi acusó a los profesores de homofóbicos y sacó completamente de contexto la platica", comentó.

Razita me mandaron este video de un compañero de la chava que se alteró por que le dijeron "compañera" en lugar de "compañere" 1/2 pic.twitter.com/cIYPl7XzRI — Amigo Incomodo (@IncomodoGDL) August 24, 2021

Luis resaltó que Escamilla sufre de un notorio problema de autoestima, ya que muchas veces suele pensar que la están agrediendo.

"Ser lgbtq es como cualquier otro gusto… no todo es un ataque, tranquila, no todos están en tu contra. Porfa, no la acosen, señaló.

¿Crees que se trató de una notable agresión?