Las moda es cambiante y hasta llega a repetirse cada cierto tiempo.Lo que sí nunca pasará de moda son los buenos modales.

Los buenos modales son ese conjunto de normas que se aprenden desde casa y que nos enseñan un código de comportamiento, que al ser practicado nos hará encajar bien en cual sea el grupo social donde nos vinculemos.

No mastiques con la boca abierta, no hables con la boca llena, no apoyes los codos en la mesa. Son todos estos considerados buenos modales que debemos poner en práctica a la hora de comer. Te has preguntado dónde surgieron.

Historia de los buenos modales

El sirtio web Genial.guru decidió narrar la historia de los modales que aún en la actualidad se aplican al momento de comer.

En la edad media los banquetes se hicieron populares. Las clases altas empezaron a aprovechar cualquier oportunidad para celebrar un buen festín. Lo ideal, era que este agasajo se realizara en lugares amplios, lejos del humo y de las cocinas.

El anfitrión del festín tenía su espacio (mesa) propia, un poco más elevada que la del resto y esta se distinguía en rasgo como el de la iluminación, que por supuesto era mejor. Los invitados se acomodaban a su alrededor según el estatus social, dándole al anfitrión carácter de protagonista de la comida.

Basta de hacer el ridículo en la mesa: Evita estos errores de etiqueta

En estos festines era recurrente compartir copas y el pan entre dos personas. Un trinchador cortaba la carne y la disponía sobre el pan.

Fue justo en esta época que las normas de etiqueta buscaron marcar una distinción entre la corte, la nobleza y los plebeyos. Dígase que fue el inicio de los buenos modales. Las primeras referencias de textos que hablaron de modales data de 1528, cuando se publicó el libro El cortesano, del diplomático Baltasar Castiglione.

1530 Erasmo de Roterdam publica De civilitate morum puerilium. Estos dos libros pueden ser considerados como guías o manuales de urbanidad y civismo, que incluyen los buenos modales para comportarse en la mesa y los banquetes.

Consejos de Buenos Modales

En estos textos se aconseja comer con las manos limpias, reposar ambas manos sobre la mesa, no apoyar los codos, sentarse erguido, poner los cubiertos y la copa a la derecha y el pan a la izquierda, y otros tantos consejos para ser un buen invitado.

Los banquetes que se ofrecían en la corte, terminaron por convertirse, prácticamente, en un espectáculo influido por la gastronomía italiana.

Por qué eran tan importantes los buenos modales en la mesa

Sencillamente, se trató de que con los modales se establecía una brecha entre la nobleza y el pueblo. Los manuales sobre cortesía y buenas maneras eran un éxito y hacia 1800 estas reglas se incluían en los libros de educación infantil.

En la actualidad todos deberíamos tener incorporados los modales básicos en la mesa, por ejemplo: no beber si tienes algún alimento en la boca, no comer con la boca abierta... Hay que tener presente que existen algunas reglas de buen comportamiento que conviene tener en cuenta para no pasar por mal educado o inoportuno, si estás en una comida formal.