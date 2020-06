Tras diez días del aberrante asesinato del afrodescendiente George Floyd, las protestas en Minneapolis, lugar donde ocurrió el crimen, se han mantenido activas. Es así como las redes sociales se han visto inundadas de imágenes desde distintos puntos de Estados Unidos, donde miles de norteamericanos se han volcado a reclamar justicia.

El racismo en Estados Unidos es una realidad y durante años se ha mantenido latente. Lo más reciente ha sido el crimen de Floyd y es como si destapó un volcán de acciones invisibilidades y abusos por parte de las autoridades, es por ello que las protestas no han cesado, lo que ha llevado incluso a decretar toque de queda.

Las protestas se han presentado en una escalada de violencia alarmante, y con ello los atropellos no se han hecho esperar. Te presentamos los 10 vídeos más impactantes de las protestas en EEUU tras la muerte de George Floyd.

El arresto de Omar Jiménez.

Omar Jiménez es periodista para CNN y mientras reportaba los hechos suscitados, el 29 de mayo, en Minneapolis, él y su equipo de reporteros fueron arrestados. A pesar de que el comunicador explica que es reportero y que puede desplazarse hacia otro lugar, según solicitud de la policía, igual fue detenido.

Mujer arrollada por un caballo mientras protestaba

Durante unas protestas en Houston, también por el crimen de Floyd, este fin de semana una mujer fue brutalmente arrollada por un caballo en el que se desplazaba un policía. Las imágenes se hicieron públicas en redes sociales y condujeron a una investigación.

Dont let them tell you it was peaceful in Downtown Houston #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/JWuCRfdlNT — #blacklivesmatter (@vikthewild) May 30, 2020

Policías arremeten contra un anciano

El hombre se encontraba protestando en Salt Lake City, cando un medio de comunicación capturó el instante en que policías atacan al manifestante de la tercera edad, que incluso llevaba un bastón.

Watching live feed local ABC affiliate, city center Salt Lake City. Police identified as SWAT team, got out of vehicles and immediately knocked a grey haired man using a cane, to the ground for no apparent reason. WHY?? ⁦@slcpolice⁩ pic.twitter.com/N4WxrCTpXm — SkyeMartin (@skye_rtin) May 30, 2020

Policía rocía gas pimienta a un hombre

El hombre protestaba de forma pacífica, cuando un policía se le acercó, arrancó el tapaboca y roció gas pimienta en la cara. El abuso ocurrió en una manifestación en Nueva York.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt — Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020

Arrollan a manifestantes

El hecho una vez más ocurrió en la ciudad de Nueva York, varios manifestantes fueron arrollados, tras crear barricadas en protesta.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt — Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020

Someten a pareja con choques eléctricos

La salvaje acción ocurrió en Atlanta, un grupo de policías, visiblemente alterados, se dirigen al auto de una pareja, rompen los vidrios de la ventana y aun cuando no oponen resistencia los ciudadanos son sometidos con choques eléctricos. No se tiene explicación de por qué las autoridades arremetieron de tal manera, como se aprecia en el video, contra la pareja; se sabe que fueron despedidos.

I watched this unfold last night. Go to my IG page for the FULL VIDEO and more details (it’s too long for Twitter). Instagram: @Brittmtv pic.twitter.com/ajwWCCtwUJ — Brittany Miller (@Brittm_tv) May 31, 2020

Turbas enardecidas y Rocían a menor con gas pimienta

Encontrarás dos vídeos donde se ve cómo una turba enardecida pierde el control y desencadena una incontenible violencia. Mientras que en otro vídeo verás como un niño es auxiliado tras ser rociado con gas pimienta.

"Protestor on police horse holding standoff with police at State & Grand now" -- https://t.co/JzQqtEJLtA pic.twitter.com/ZUtm99h7xt — Memelord (@dailydigger19) May 31, 2020

Mujer fue rociada con gas pimienta

En unas protestas en Columbus, Ohio, una mujer que se alejaba de manera pacífica de los oficiales, fue alcanzada y recibió una descarga del picante gas.

"Protestor on police horse holding standoff with police at State & Grand now" -- https://t.co/JzQqtEJLtA pic.twitter.com/ZUtm99h7xt — Memelord (@dailydigger19) May 31, 2020

Disparan pinturas su casa, en Minneapolis

El vídeo fue capturado en una zona residencial de Minneapolis, a pesar de que no había protesta, la guardia en medio de un recorrido ordena a los vecinos entrar a sus casas, muchos se mantienen observando en sus puertas y los oficiales les disparan cartuchos de pinturas a las casas.

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

Policía rempuja su bicicleta contra manifestantes

El abuso se registró el Atlanta, donde un policía arrojó su bicicleta contra una mujer que manifestaba, por lo que otra le devuelve la acción.