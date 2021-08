Cadena australiana transmitió por error escenas de un rito satánico +VIDEO

Una conocida cadena de Australia transmitió lo que sería un supuesto rito satánico. De momento, el canal ABC no se ha pronunciado al respecto y se desconoce cómo la filmación se coló entre sus materiales.

En el marco de unos de sus noticieros, la cadena televisiva australiana ABC difundió accidentalmente un rito satánico. El desliz se difundió en redes.

El clip donde se muestra lo ocurrido empieza con palabras de la presentadora Yvonne Yong, quien introduce como tema una propuesta que en el estado de Queensland busca criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales. Luego se produce una pausa y en pantalla se dejan ver hombres de traje.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021