¿Espanto o montaje? El fantasma del Metro de Medellín que se hizo viral +FOTO

¿Superaste el miedo a los fantasmas? una supuesta aparición en el Metro de Medellín reanudó el debate sobre lo sobrenatural.

La cuenta oficial del subterráneo publicó una polémica imagen el pasado 25 de agosto, donde puede verse a un anciano en el vagón del tren.

El señor de tercera edad parece regresar a casa con su boina, e incluso parece preocupado por la pandemia del Covid-19, pues cumplió con todos los protocolos de seguridad.

¿ESPANTO O MONTAJE? EL FANTASMA DEL METRO

Aunque muchos replicaron que se trató de un montaje, otros más creyentes no dudaron en mencionar que el fantasma es genuino.

"Es un reflejo del vidrio, ni siquiera está editado", comentó un usuario. A lo que otro respondió: "Qué miedo, sí parece un fantasma".

Tal parece que los crédulos ganaron la discusión, pues incluso varios internautas mencionaron que no volverán a utilizar el transporte público.

"Listo, no me monto más en el metro", "Jamás viajaré de nuevo en vagón" y "Creo que es ilusión, pero igual me asusta", fueron parte de las reacciones.

Horas más tarde, la compañía resaltó que se trata de un montaje y una forma de incentivar a los usuarios a utilizar el tapabocas.

La aclaratoria no fue suficiente para frenar las reacciones, pues muchos sostuvieron que el fantasma falso "es más obediente que los vivos".

-Con información de RCN Radio-

OTRA HISTORIA SIMILAR

Aunque se trate solo de ficción, el terror que rodea a las muñecas antiguas puede hacerse realidad.

Así sucedió con Emmy, una muñeca que se mueve sin pilas y aterroriza a millones de personas en TikTok.

Todo inició cuando la usuaria @rubiloxx compartió las imágenes del extraño juguete de su hija, que se mueve sola sin ningún tipo de mecanismo.

Como por arte de magia, la muñeca se dirige siempre hacia la misma dirección y choca contra las paredes sin detenerse.