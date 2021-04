Fulgurante meteorito iluminó el cielo de Florida la noche de este 12Abr (videos)

Habitantes del estado de Florida, en Estados Unidos, fueron sorprendidos la noche de este 12 de abril cuando vieron iluminado el cielo de West Palm Beach por el destello de un meteorito.

Videos que captaron el momento se hicieron virales al ser compartidos al instante por usuarios de las redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los comentarios fue elocuente: "Vi un enorme #meteorito verde explotar en blanco, luego en verde y luego en naranja. Vi a algunas personas twitteando sobre un meteorito en Florida. Definitivamente va hacia el norte, y pasó de Ft Myers a Orlando en como 7 minutos".

Late tweet, but about 20 minutes ago I saw a huge green #meteorite explode white then burst into green, and then orange. Saw some people tweeting about a meteorite in Florida. It's definitely going North, and went from Ft Myers to Orlando in like 7 minutes. Shit was sick

