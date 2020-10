James Randi fue un profesional de la magia que enfocó su astucia en investigar una serie afirmaciones como, por ejemplo, doblar cucharas.

Además de ello, cosas como leer la mente, ver ovnis y otras teorías que se vinculaban con la charlatanería, fue de las atribuciones que tantó sacó a flote durante su carrera.

Randi fue, a la vez, un ilusionista y un desilusionista. Usó un mix de razón con un descomunal talento para el show y hacer uso de las armas de un mago moderno. Gracias a ello, recorrió el país exponiendo a videntes que no veían, curanderos que no sanaban y muchos otros más.

“No quiero que me llamen nunca un desacreditador. Esto no es así, y lo voy a demostrar. No entro con esa actitud. Soy un investigador. Solo espero mostrar que algo no es probable ".