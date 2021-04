La foto de un OVNI piramidal que tomó la Marina de EEUU: ¡no lo podrás creer!

Un avistamiento de OVNIS piramidales fue reportado por organizaciones como la Marina de EE. UU. y el Pentágono, lo que activó todas las alarmas. Esto ocurrió recientemente con un extraño video filtrado que muestra un objeto volador no identificado triangular acechando a un buque de guerra. Y para agregarle más emoción al asunto: un portavoz del Pentágono informó que se trata de material auténtico.

El documentalista Jeremy Corbell filtró imágenes donde se pueden ver objetos voladores no identificados volando sobre un buque de guerra de la Marina de los EE. UU., además el Pentágono confirmó la autenticidad de estos.

Por su parte, Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa, confirmó la información.

Pueden ver el video a continuación:

En el video corto, que parece estar grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, se pueden ver unos objetos de forma triangular o piramidal flotando sobre la cubierta de un destructor de la Marina.

Corbell dijo a Mystery Wire:

“Esto fue tomado en el despliegue del USS Russell. Muestra lo que describieron como vehículos E hicieron una gran distinción. Se aseguraron en esta sesión informativa clasificada de que esto no es algo que tengamos ni un proyecto negro. esto no es algo de un ejército extranjero. estos se estaban comportando de maneras que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica. ¡Como pirámides, estas son pirámides voladoras!”