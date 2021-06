Un fotógrafo logra captar dos objetos "inexplicables" volando a gran velocidad

El sitio web 20 minutos indica que la fiebre ovni se ha vuelto a disparar en todo el mundo después de que el Gobierno de Estados Unidos, en concreto el Pentágono, haya avanzado un informe detallado sobre los extraños avistamientos de ovnis que se han registrado en los últimos años desde buques e instalaciones militares.

Por eso, fenómenos como el que ha captado un fotógrafo estadounidense despiertan más interés si cabe. Se trata de unas imágenes en las que se ven dos extraños objetos moviéndose a gran velocidad.

Tal y como recoge Gizmodo, el fotógrafo y cineasta James Cawley estaba grabando la puesta de sol en el área de Moab, en el estado de Utah con su dron, modelo DJI Mavic 2 Pro.

De manera inesperada, dos objetos se cruzan en el vídeo. "La suposición más obvia sería que se trataba de insectos o pájaros. He visto a muchos de ellos volar a contraluz de esta manera a lo largo de los años. Lo que me hizo cuestionar estos objetos fue la velocidad. Como tenía un filtro de densidad neutra Tiffen 1/8 activado, la velocidad de obturación del video es 1/60 de segundo y mi dron estaba a menos de 60 metros por encima de mí cuando los vi pasar. Me volví para verlos volar sobre el horizonte detrás de mí y brillaban como metal por el sol bajo", dijo Cawley.

El fotógrafo compartió en YouTube su video. Algunos comentaristas dijeron que podrían ser drones o incluso balas. "No escuché nada. Era bastante silencioso allá afuera, como suele ser en las partes remotas de Moab. Si fueran balas, debería haber escuchado el eco de un disparo a través de las rocas. Si se tratara de drones, lo más probable es que los hubiera escuchado zumbar ya que estaba a menos de 60 metros por encima de mí", replicó el fotógrafo.

"El desierto es un lugar extraño y único, esa es una de las razones por las que lo amo tanto. He estado en las cimas de aquí en las noches de verano, donde puedes ver las estrellas moverse debido a las distorsiones de calor en los cañones que se encuentran debajo, creando un efecto de aumento", reflexiona el fotógrafo, que no es la primera vez que se enfrenta a fenómenos inexplicables.

"La única otra cosa 'inexplicable' que encontré fue cuando estaba trabajando en un proyecto de video para Zeiss Lenses y salí al desierto para capturar un timelapse nocturno de un viejo molino de viento. Aproximadamente a la mitad de mi grabación, algo muy brillante voló lentamente sobre mí sin hacer ruido. Me alegré cuando comencé a editar y noté que aparecía en los fotogramas que capturé. Al principio, asumí que era un avión que volaba bajo, pero no había sonido", concluye enigmático el fotógrafo.

