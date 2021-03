¿Viajero del tiempo? Las revelaciones de un joven que afirma venir del futuro y pasó prueba de polígrafo para comprobarlo

Un joven asegura ser un ''viajero del tiempo'', al venir del futuro no muy lejano del año 2030, y que ha revelado detalles sobre próximos eventos relevantes.

Noah, es el nombre del joven que asegura venir del futuro, y quien ha dado diversos detalles sobre lo que nos deparará en años próximos, que son para él, hechos del pasado, con predicciones de viajes a Marte y el uso de las criptomonedas. Aseguró también que predijo la muerte del científico Stephen Hawking. Según información de El Español

Recientemente presentó un mapa de cómo serían los Estados Unidos en el año 2030 y despejó cualquier duda sobre la veracidad de su historia al someterse y pasar una prueba del detector de mentiras.

De acuerdo a lo que se avecina en los próximos años, Noah pudo resumir lo más relevante dentro de tres aspectos: guerras, cambio climático y alienígenas.

En su más reciente aparición, presentó la irrefutable muestra de que viene del año 2030, al enseñar unas hojas arrugadas que forman parte de "una biblioteca del futuro" donde se dan detalles de sucesos que están por acontecer.

"He retrocedido en el tiempo 12 años. No sé la hora, mi reloj ha dejado de funcionar debido a las fluctuaciones del viaje temporal. Tengo 50 años. Según la época a la que me he trasladado debería tener 38, pero en realidad aparento 25: la droga rejuvenecedora que tomé antes de viajar ha surtido el efecto esperado. Ahora me toca alertar a la humanidad del peligro al que se enfrenta: en un futuro moriremos todos".

Asimismo aseguró que la próxima gran guerra será con Corea del Norte, "a pesar de los tratados que se han firmado" y de que, aparentemente, la relación entre los Estados Unidos y el país asiático habían mejorado.

A su vez, dijo también que en el año 2028 será revelado, por parte del gobierno, la existencia del viaje en el tiempo.

''Será por estas fechas que tendremos mucha más relación con los alienígenas, quienes son 'humanoides' pero no tanto, y a quienes no lo pueden describir bien pues "tendremos que verlo con nuestros ojos".

Además, Noah resaltó que la actividad relacionada a los alienígenas empezará muy pronto, cuando empecemos a tener más avistamientos y posibles acercamientos con especies de otros planetas.