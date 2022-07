Robaron sus fotos sexuales y tres años después la pesadilla fue peor: "Sentía que me iba a matar"

"Sentía que me iba a matar", ese es el duro testimonio de Camila Segli de tan solo 16 años, a quien le robaron sus fotos sexuales y tres años después la pesadilla fue peor.

De acuerdo a lo reseñado en el portal de noticias argentino Infobae, Segli estudiaba en la secundaria cuando supo que alguien había robado y compartido sus fotos íntimas. Avergonzada, le costó verse como una víctima e intentó esconder el dolor, pero en 2020 la violencia escaló, y se sumaron las extorsiones y las amenazas en su contra.

“Sentía que me iba a matar, me tenía esclavizada”, recordó la joven argentina, quien ahora impulsa una ley contra la “violencia digital”.

Camila, en ese entonces, tenía cierta reputación porque había sido presidenta del Centro de Estudiantes. “En las fotos de contenido sexual, si bien se veía el cuerpo de la otra persona, solo a mí se me veía la cara. Era yo la que estaba expuesta”, detalló al mencionado medio de comunicación la joven.

A eso se sumaban fotos de desnudez, “de esas que una, por no tener educación en estos temas, se toma sin pensar en los riesgos”, agregó.

Como era de esperarse, lo primero que Camila quiso hacer fue “esconder toda la situación”. Después, se puso a desandar el camino del rumor: “Fui hablando con cada persona para que me guiara a la anterior. Una que me decía ‘yo lo escuché de tal’, esa otra persona que me decía ‘a mí me lo dijo tal’. Así hasta que encontré al último eslabón, el culpable”, recordó.

EL CULPABLE DE DIFUNDIR LAS FOTOS

Fue entonces cuando Camila se comunicó con su exnovio, pero no porque creyera que él las había difundido. “La hipótesis, según decían todos, era que un amigo de él le había sacado el teléfono, se había hecho pasar por él y había mandado las fotos”.

"Mi ex se enojó tanto, que en vez de ayudarme, solo causó más problemas, porque yo no quería estar expuesta y lo que él hizo fue buscar a uno por uno y querer darle su merecido. A todos, a quien le había robado las fotos y a quienes las habían compartido", contó Camila.

Todo terminó en que los padres decidieron secuestrarle el teléfono al alumno que había robado y difundido las fotos y borrarlas, aunque en ese momento ya habían pasado de teléfono en teléfono y nadie podía saber qué tan lejos habían llegado.

“Las fotos habían llegado a mucha gente, también de mi entorno personal, por lo que sentía una vergüenza enorme. También sentía una gran decepción por esos amigos que me habían traicionado, que habían pasado mucho tiempo sin decirme lo que estaba pasando o habían compartido las fotos. No era solo la vergüenza, era la confianza destruida”, confesó Camila.

LA PESADILLA VOLVIÓ

Toda la pesadilla regresó a comienzos del 2020, poco antes de que la pandemia del COVID-19 obligara al mundo a permanecer en el encierro.

“El primer mensaje que recibí fue mientras iba a inscribirme a la facultad”, recuerda. Camila, quien para entonces tenía a otro novio, por lo que el mensaje no solo le llegó a ella. “Lo recibí yo y lo recibió mi novio. Parecía de esos mensajes, de una cuenta falsa, de esos que uno no abre. Decía ‘tengo tal cosa’. Parecía un spam, así que le dije ‘no le des bola’”.

El siguiente mensaje era una foto de Camila junto a su exnovio. No una foto sexual, sino una imagen de una situación cotidiana. "Era la forma de decirme ‘de esto te estoy hablando, por si no entendiste’", interpretó ella.

“Y empezó la extorsión, dedicó mucho tiempo a amenazarme. Me decía ‘contéstame, si no me contestas las publico’”, rememoró.