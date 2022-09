A canciller de Colombia "no le sorprendería" que Petro retire denuncia contra Maduro en la CPI

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, afirmó que es posible que el Gobierno de Gustavo Petro retire la denuncia que presentó el país ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela.

En una entrevista para W Radio, Leyva indicó que se debe tener “claridad” sobre algunos puntos con la administración Maduro. Por tanto, no descartó que llegue la “necesidad” de retirar la denuncia que presentó el Gobierno de Iván Duque ante la CPI.

“A mí no me sorprendería, que en su momento y con la claridad necesaria sobre muchísimos aspectos que se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirar la denuncia ante la CPI”, dijo el canciller.

“No se anticipa todo”, dijo Leyva, pero sostuvo que “tiene que haber conclusiones claras”. “Dentro de la normalización, hay que revisar una serie de iniciativas que se tomaron en otras épocas y bajo otros gobiernos”, acotó.

LEYVA: “LO QUE SE HIZO ES UNA BARBARIDAD”

Por otra parte, Leyva condenó las políticas que implementó el expresidente Duque respecto a Venezuela. En tal sentido, afirmó que se hizo una “barbaridad”, en el marco de la crisis política y económica.

“Yo no tengo espejo retrovisor, no me gusta, pero la verdad es que lo que se hizo con Venezuela fue una barbaridad. En todos los países del mundo, en conflicto, nunca se negó la existencia de un Estado”, añadió Leyva.

El canciller respaldó el restablecimiento de relaciones con Nicolás Maduro y sostuvo que se las están “recomponiendo”. “(Esto) implica revisar unas decisiones que desafortunadamente se tomaron de forma equivocada en un momento dado”, concluyó.

Este viernes se confirmó que Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras el próximo 26 de septiembre. En consecuencia, se reanudarán los vuelos comerciales y el transporte de mercancías entre ambos países.