¿A lo Indiana Jones? Persiguió por 20 cuadras a hombre que lo robó y al atraparlo lo atacó con un látigo

Al mejor estilo del icónico aventurero Indiana Jones y su infaltable látigo, un sujeto persiguió a un ladrón por 20 cuadras luego que robara su negocio. Una vez lo atrapó, comenzó a darle latigazos hasta que llegó la policía y se lo llevó preso.

El llamativo hecho tuvo lugar en la localidad de José C. Paz, Argentina. El dueño de un vivero detectó a un desconocido ultrajando su comercio. El propietario intentó capturar al hombre, pero este consiguió escapar del sitio.

No obstante, el dueño no iba a dejar eso así y persiguió al ladrón hasta atraparlo 20 cuadras arribas, en la zona de Del Viso. Uno vez logró someterle, el encargado del vivero no tuvo piedad y lo castigó incansablemente con su látigo. El castigo solo tuvo fin cuando las autoridades se apersonaron al lugar para llevárselo preso.

SIN PIEDAD CON EL DELINCUENTE

El antisocial, quien estaba tendido en el suelo, le suplicó a su «verdugo» para que tuviera clemencia con él. «No seas cruel», pidió, reseñó Crónica de Argentina.

Sin embargo, el hombre del látigo hizo caso omiso a sus peticiones e incluso pudo golpearlo un poco más tras la llegada de los agentes policiales. «Me vas a devolver todo», le exigió a gritos mientras lo seguía apaleando.

Personal de la Guardia Urbana de Pilar llegó a la escena y se llevó detenido al asaltante, que además se fue con una buena paliza. Posteriormente, trascendió que el ladrón se desplazaba en una bicicleta la cual abandonó cerca del vivero cuando quiso huir.

El ratero presentó lesiones en varias partes de su cuerpo, por lo que lo llevaron a un hospital local para que lo atendieran.

También se supo que funcionarios de la comisaría segunda de José C. Paz intervino en el caso.