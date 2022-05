A pocas horas del tiroteo en Texas: Capturaron a estudiante con dos rifles a las afueras de un instituto

A pocas horas del tiroteo en una escuela de Texas, el Departamento de Policía de Richardson arrestó a un estudiante por acudir a su instituto con dos rifles en su vehículo.

El arresto ocurrió luego de registrarse la masacre en Uvalde, en la que un adolescente asesinó a 19 niños y dos maestros de primaria.

Las autoridades recibieron a las 10.55 hora local, un llamado de emergencia alertando que el sospechoso caminó con un rifle hacia el instituto Berkner, por lo que varios agentes acudieron al lugar, recogió EFE.

La policía aseguró en un comunicado que al llegar a la escena, el joven estaba dentro del instituto pero se encontraba desarmado.

Sin embargo, en su vehículo estacionado, se encontraron dos rifles: un AK-47 y un AR-15, por lo que el estudiante fue arrestado por el delito estatal de llevar armas en una zona escolar.

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) May 25, 2022