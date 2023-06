Abatido «Maldito Cris» por la policía de Perú, el venezolano era uno de los criminales más buscados

Autoridades peruanas abatieron durante un enfrentamiento, que se dio este jueves 16 de junio, al criminal de nacionalidad venezolana Christopher Fuentes, alias el ‘Maldito Cris’, quien tenía azotado al distrito de Santiago de Surco, que forma parte de la provincia de Lima.

Así lo dio a conocer la Policía Nacional de Perú (PNP) a través de sus redes sociales.

El delincuente venezolano había asesinado a un policía de Surco luego que este lo interceptara tras asaltar un minimarket en dicho distrito. Según la información de la institución, Fuentes se encontraba con otros hampones cuando intentaron capturarlo, pero terminó siendo alcanzado por una de las balas.

LEA TAMBIÉN: VENEZOLANA CITÓ BAJO ENGAÑOS A UN HOMBRE EN UN HOTEL DE PERÚ Y LO ESPERABAN VARIOS SICARIOS PARA ASESINARLO

«En medio de un fuego cruzado, agentes antisecuestros de la #Dirincri abatieron al delincuente conocido como Maldito Cris», a través de la cuenta de Twitter del cuerpo policial.

Según el Comandante General de la PNP, Jorge Angulo, el ‘Maldito Cris’ se encontraba armado durante la persecución policial y los funcionarios tenían orden de responder al fuego que abriera el delincuente.

ALCALDE DE SURCO SE PRONUNCIÓ SOBRE EL PROCEDIMIENTO POLICIAL

Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, se pronunció sobre el procedimiento realizado por la PNP para neutralizar al delincuente, según reseñó el diario La República.

«Uno no debería alegrarse de la pérdida de una vida. Mentiría si digo que no estoy muy contento. Estoy muy contento de lo que ha hecho la Policía, de que nos hayan librado de alguien como él. Creo que murió como debió morir. Nos hemos librado como sociedad de una persona que con toda seguridad iba a seguir matando. Así que me parece que es una gran noche, mis felicitaciones a la Policía Nacional», dijo en declaraciones al medio peruano Canal N.

Cabe resaltar que los pasos del ‘Maldito Cris’ eran seguidos por la PNP tras enterarse de que se encontraba adueñándose de la zona territorial de Huaral y era protegido por las mafias del lugar. “En vez de unirse todos y matar al calvo (Revoredo). Empezar a matar a policías como Pablo. Gente del Gobierno, para que se dejen de maricadas (sic)”, recalcó una fuente de la institución.