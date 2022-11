¿Aborto espontáneo o intencional? El caso de una venezolana que sacude a la justicia argentina

Una venezolana apodada La China está acusada por homicidio agravado por vínculo, puesto que los fiscales argentinos presumen que mató a su hijo. Sin embargo, la mujer, quien mantiene su anonimato, afirma que se trató de un aborto espontáneo.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°30 escuchará la próxima semana el caso de La China, la cual enfrenta una pena de condena perpetua. La defensa alegó que la joven perdió el embarazo en una emergencia obstétrica, durante una gestación entre siete y ocho meses.

El caso se remonta hasta el 15 de diciembre de 2020, cuando un hombre encontró un “bebé muerto” dentro de una bolsa en un callejón de Buenos Aires, cerca de la casa de La China. “No hubo nada que hacer. Era recién nacido”, dijeron las autoridades.

“Enviamos un equipo para ver lo que estaba pasando, pero no hubo nada para hacer. Es un varón. Nosotros no pudimos hacer nada porque el chiquito estaba fallecido. No sabemos si fue un aborto espontáneo o un homicidio”, dijo el Instituto Crrescenti, según Infobae.

LA CHINA DETENIDA

Una semana después, las autoridades identificaron a La China, quien resultó detenida. El expediente comenzó como una averiguación de causa de muerte por criminalidad dudosa, de manera que avanzó el proceso.

La defensa aseguró que fue un “parto en avalancha” y, supuestamente, La China nunca supo que estaba embarazada. “Tiene ovarios poliquísticos, por lo cual siempre tuvo menstruaciones muy irregulares y traumáticas, con hemorragias fuertes y mucho dolor”, dijo.

“Desconoció primero su proceso de gestación, y luego confundió el momento del parto con su menstruación. Luego de la expulsión de lo que ella creyó que se trataba de enormes coágulos”, expuso. Por lo tanto, botó las sábanas sin notar que había un feto.

La justicia denegó en varias ocasiones la excarcelación de La China, mientras avanzan la investigación. En tal sentido, las autoridades aseguraron que no podía desconocer el embarazo, aunque evaluaciones psicológicas y forenses tienen otra conclusión.

La evaluación del 8 de enero de 2021 indicó que La China “experimentó un proceso de negación generalizada del embarazo”. Es decir, no tuvo cambios corporales, nunca dejó de menstruar, no presentó náuseas e interpretó el aumento de peso como el incremento de la ingesta de comida.

Grupos defensores de derechos humanos exigen la liberación de La China. “Es uno de los casos más escandalosos de criminalización de una conducta no punible que he visto en mi carrera”, concluyó el abogado defensor, Gastón Marano.