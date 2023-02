Ahora en Detroit: Descarriló otro tren con material peligroso en EEUU

Este jueves, 16 de febrero, descarriló un tren que transportaba “materiales peligrosos” a las afueras de Detroit, en Estados Unidos, apenas dos semanas después del desastre ambiental que ocurrió en el estado de Ohio.

Medios locales indicaron que el incidente ocurrió alrededor de las 8:45 de la mañana en el municipio de Van Buren. Asimismo, autoridades aclararon que ocurrió en las vías del área de Huron River Drive.

ANOTHER TRAIN DERAILMENT: Crews On the Scene in Van Buren Township After Train Derails – At Least 6 Cars Off the Track (VIDEO) pic.twitter.com/D9YBmpss9b

— 𝕿𝖍𝖊 𝕿𝖆𝖓𝖐 (@RIckTheTank) February 16, 2023