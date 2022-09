Al final Petro y Maduro no se verán en la frontera porque "no está en la agenda"

Contrario a lo que dijeron miembros de su propio gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió que vaya a encontrarse con Nicolás Maduro el próximo 26 de septiembre en la apertura de la frontera entre ambos países.

"¿Entiendo que no tiene previsto en corto plazo ver a Maduro, no?", preguntó a Petro el director de El País de España, Jan Martínez. “No, eso no está en este momento en la agenda”, respondió el mandatario.

Petro ratificó que asistirá al acto de reapertura de la frontera el próximo lunes. Sin embargo, todavía no se conoce si ahí se reunirá con Maduro, quien no ha negado o confirmado que vaya a viajar al estado Táchira para el evento.

“(Maduro) tiene la intención de estar allá”, dijo el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes. Por su parte, el Palacio de Miraflores no se ha pronunciado respecto a esta posibilidad.

MINISTRO DE DIJO QUE SE VERÍA CON MADURO

El ministro Reyes, tras una visita oficial a Venezuela, aseguró que Maduro y Petro se encontrarán en la frontera. “Lo que se ha dicho es que en el acto de apertura estarán los presidentes de ambos países”, sostuvo.

“El 26, los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente Gustavo Petro puedan, en un punto por determinar, seguramente en el Puente Simón Bolivar, hacer parte de este plan de apertura”, expuso Reyes, según Caracol Radio.

Una de las promesas de campaña de Petro era la reapertura de la frontera y el restablecimiento de las relaciones con Maduro. Ahora, en la Presidencia, nombró un embajador y se han hecho varias reuniones bilaterales.

Aunque Maduro ya se ha visto con el embajador Armando Benedetti y funcionarios colombianos, no hay información sobre una posible reunión con Petro. Pero todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que ocurra el primer encuentro oficial.