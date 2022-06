Al menos cinco muertos y varios heridos dejó nuevo tiroteo en EEUU, esta vez fue en un hospital +DETALLES

A una semana del tiroteo en Texas, otro episodio similar sacudió un hospital de Tulsa, Oklahoma y dejó al menos cinco muertos, incluyendo al tirador.

De acuerdo con medios locales, la policía reveló que el sospechoso ingresó al hospital St. Francis armado con un rifle y comenzó a disparar a los asistentes. Se estima que pueden haber más decesos o heridos.

@TulsaPolice has responded to an active shooter incident near 61st & Yale. Please stay away from the area and yield to all emergency vehicles as we deal with this response. We will update the media as soon as we are able to gather details.

— Tulsa Police Department Chief Franklin (@TPD_Franklin) June 1, 2022