Al menos un menor muerto y tres heridos tras tiroteo en festival de música en Washington

Un nuevo tiroteo se registró este domingo en Estados Unidos, específicamente en un festival de música en Washington. En el hecho murió un joven de 15 años y tres personas resultaron heridas.

El jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee, indicó que los heridos fueron trasladados a un centro de salud donde están estables. Entre ellos se encuentran dos adultos y un agente de policía que recibió un disparo en una extremidad inferior.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. en un "evento no permitido" organizado por el grupo "Moechella".

De acuerdo a lo reseñado por Telemundo, este grupo había promovido un evento de Juneteenth para celebrar la música go-go, la cual es originaria de Washington, D.C.

En un momento ocurrió una "pelea" entre los asistentes que tuvo que ser contenida por las autoridades. Sin embargo, luego ocurrió un "incidente secundario" que hizo que la gente empezará a correr y huir.

"Cuando hay grandes concentraciones, solo hace falta una persona con un arma de fuego para convertir esto en un escenario peligroso (...) Tenemos que asegurarnos de que los individuos rindan cuentas de sus actos", acotó Contee.

Además, sostuvo que se han confiscado varias armas de fuego ilegales; aunque la que se utilizó para disparar al funcionario no se ha recuperado. También señaló que se está considerando la opción de "acción legal" contra los organizadores del evento.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, expresó que el evento "no tuvo una planificación adecuada".

"Tenemos un niño que fue asesinado en un evento que no tenía la planificación adecuada para el número de personas que estaban aquí y las armas estaban involucradas. Y con nuestra policía dirigiendo la aglomeración, en el lugar, alguien usó una pistola. Y un menor está muerto", dijo la alcaldesa Muriel Bowser.

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ

— DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022