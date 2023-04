Alberto Fernández justificó llegada de venezolanos a Argentina: «No se puede vivir en su patria»

Cruzar fronteras, dejar atrás lo conocido y enfrentar lo desconocido es una realidad que millones de venezolanos han tenido que vivir en los últimos años. En un momento de sinceridad, el presidente argentino Alberto Fernández expresó recientemente su preocupación por la difícil situación que enfrentan los ciudadanos de este país.

«Tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria», afirmó Fernández en el podcast dirigido por Tomás Rebord. Aunque este pronunciamiento podría generar tensiones con el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

Sin embargo, Fernández también comentó que le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cambiar la actitud ante América Latina y levantar los “bloqueos” sobre Cuba y Venezuela.

“¿Quién fue a la Cumbre de las Américas y le dijo a Biden? ‘Por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina. Paren los bloqueos con Cuba y Venezuela’. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con (Emmanuel) Macron para encontrar un camino de solución para los venezolanos cuando todos acá recomendaba que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo cuando en verdad tenemos en la Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria?», señaló.

LOS MIGRANTES VENEZOLANOS

Según datos de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, actualmente existen 7,1 millones de exiliados venezolanos en todo el mundo. De esta cifra, 6 millones se encuentran dispersos por América.

Más de 211.000 han sido reconocidos como refugiados, y más de un millón han presentado solicitudes de asilo. Desde 2014, se han concedido aproximadamente 4,2 millones de permisos de residencia y estancia a venezolanos, reseñó Infobae.

Colombia se ha mostrado como el país más solidario con los exiliados venezolanos, al recibir a 2,5 millones de personas que escapan de la crisis política, social, económica y humanitaria en la nación gobernada por el dictador Nicolás Maduro. Perú ocupa el segundo lugar en la lista, con 1,5 millones de inmigrantes, seguido por Estados Unidos con 545 mil exiliados.